Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2023
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16:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

33,5 года колонии на двоих получили сахалинцы за убийство

33,5 года колонии на двоих получили сахалинцы за убийство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области доказательства по уголовному делу по обвинению двух жителей Тымовского района в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), признаны судом достаточными для вынесения им обвинительного приговора, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Предварительным следствием и судом установлено, что подсудимые в один из дней марта текущего года распивали спиртные напитки. В ходе употребления спиртного один из них пожаловался на потерпевшего, который, якобы, спровоцировал его развод с женой. После этого, подсудимые в ночное время пришли к потерпевшему и входе ссоры с последним поочередно нанесли ему не менее 14 ударов ножом в область груди и живота, а также множественные удары ногами по телу.

От полученных телесных повреждений, вызвавших массивную кровопотерю, мужчина скончался на месте происшествия.

Приговором Тымовского районного суда один из подсудимых приговорен к 16 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, другой - к 17 годам и 6 месяцам, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, каждый из осужденных в качестве компенсации морального вреда должен выплатить матери потерпевшего по одному миллиону рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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