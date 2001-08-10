Вандалы повредили 120 метров ограждения реки Рогатки в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 25 февраля, в промежутке с четырех до одиннадцати утра неизвестные испортили ограждение строительной площадки. Фотографиями последствий поделилась компания ООО "ЛИГО-дизайн трейдинг", которая проводит работы на объекте.

Зафиксировано большое количество повреждений - в общей сложности пострадало 43 пролета, это более 120 метров ограждения южной части набережной со стороны улицы Сахалинской от пересечения с Комсомольской до здания гостиницы. Ущерб оценивается более чем в 150 тысяч рублей.

По факту вандализма написано заявление в правоохранительные органы. В случае обнаружения виновных им грозит 214 статья УК РФ ("Вандализм").

Компания будет благодарна всем неравнодушным гражданам, кто видел это нарушение и может помочь в деле.