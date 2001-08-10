Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2023
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Житель Корсакова предстанет перед судом за имущественные преступления

Житель Корсакова предстанет перед судом за имущественные преступления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Корсакова, обвиняемого в преступлениях имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в  сахалинской полиции.

Установлено, что 12 сентября прошлого года фигурант находился в гостях у своего знакомого, где распивал спиртные напитки совместно с хозяином, пока тот не уснул. Тогда злоумышленник решил с целью наживы присмотреть что-то ценное из имущества в данной квартире.

Фигурант взял с полки шкафа ноутбук стоимостью 10 000 рублей, затем спрятал его под куртку и скрылся с места преступления. Позже мужчина передал лэптоп своему знакомому, чтобы тот определил работоспособность гаджета и примерную стоимость.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Спустя более месяца, 15 октября, в районе улицы Октябрьской обвиняемый встретил знакомую, которая сообщила ему, что утром в сквере нашла на земле кошелёк с банковской картой.

Мужчина предположил, что на банковском счете могут находиться денежные средства. Он задумал совершить покупки в магазинах Корсакова, оплатив их кредиткой бесконтактным способом.

Так как желания делиться деньгами у него не было, фигурант, не посвящая знакомую в свои намерения, убедил её не выбрасывать банковскую карту, а передать ему, так она и поступила.  

Затем он прошёлся по торговым точкам портового города и приобрёл продукты, спиртные напитки и другие товары за счет потерпевшей, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело рассмотрит суд.

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