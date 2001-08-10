Житель Корсакова предстанет перед судом за имущественные преступления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Корсакова, обвиняемого в преступлениях имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 12 сентября прошлого года фигурант находился в гостях у своего знакомого, где распивал спиртные напитки совместно с хозяином, пока тот не уснул. Тогда злоумышленник решил с целью наживы присмотреть что-то ценное из имущества в данной квартире.
Фигурант взял с полки шкафа ноутбук стоимостью 10 000 рублей, затем спрятал его под куртку и скрылся с места преступления. Позже мужчина передал лэптоп своему знакомому, чтобы тот определил работоспособность гаджета и примерную стоимость.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Спустя более месяца, 15 октября, в районе улицы Октябрьской обвиняемый встретил знакомую, которая сообщила ему, что утром в сквере нашла на земле кошелёк с банковской картой.
Мужчина предположил, что на банковском счете могут находиться денежные средства. Он задумал совершить покупки в магазинах Корсакова, оплатив их кредиткой бесконтактным способом.
Так как желания делиться деньгами у него не было, фигурант, не посвящая знакомую в свои намерения, убедил её не выбрасывать банковскую карту, а передать ему, так она и поступила.
Затем он прошёлся по торговым точкам портового города и приобрёл продукты, спиртные напитки и другие товары за счет потерпевшей, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело рассмотрит суд.
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