На Сахалине сотрудник автосервиса украл и потратил 90 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска завершила расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в краже, пишет astv.ru, ссылаясь на сахалинскую полицию.

Как сообщают в региональном УМВД, установлено, что осенью прошлого года мужчина устроился на испытательный срок на должность администратора в один из автосервисов по улице Украинской. За время работы он узнал, где хранится ключ от сейфа, в котором хранились деньги организации и личные наличные владельца автосервиса.

В день преступления подозреваемый последним покинул рабочее место. Он знал, что в сейфе находится крупная сумма. Вечером мужчина употребил алкоголь, вспомнил об этих деньгах и решил за ними вернуться.

Он похитил из металлического ящика 90 тысяч рублей, а потом потратил их.

Уголовное дело передали в суд.