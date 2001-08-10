На Сахалине сотрудник автосервиса украл и потратил 90 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска завершила расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в краже, пишет astv.ru, ссылаясь на сахалинскую полицию.
Как сообщают в региональном УМВД, установлено, что осенью прошлого года мужчина устроился на испытательный срок на должность администратора в один из автосервисов по улице Украинской. За время работы он узнал, где хранится ключ от сейфа, в котором хранились деньги организации и личные наличные владельца автосервиса.
В день преступления подозреваемый последним покинул рабочее место. Он знал, что в сейфе находится крупная сумма. Вечером мужчина употребил алкоголь, вспомнил об этих деньгах и решил за ними вернуться.
Он похитил из металлического ящика 90 тысяч рублей, а потом потратил их.
Уголовное дело передали в суд.
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