Сахалинка украла детскую сумочку с телефоном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра, обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 2 ноября 2022 года, обвиняемая возвращалась домой с покупками. В районе проспекта Мира фигурантка увидела на скамейке у футбольной площадки розовую детскую сумочку, и решила из корыстных побуждений тайно похитить её.

Убедившись, что никто не видит ее действий, гражданка взяла чужую сумку, положила ее в пакет, после чего покинула место преступления.

Придя домой, обвиняемая обнаружила в сумке телефон стоимостью свыше 21 тысяча рублей, вытащила из него сим-карту, чтобы в дальнейшем распорядиться похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.