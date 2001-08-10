На Сахалине в мясе цыплят из Ставропольского края обнаружены остатки антибиотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалистами Сахалинского филиала ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" в результате проведения исследований проб, отобранных от двух партий замороженных тушек цыплят-бройлеров производителя из Ставропольского края общей массой 10 тонн обнаружены остатки лекарственных средств, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Исследование проведено по обращению заказчика из Южно-Сахалинска.
Согласно протоколу испытаний в мясе птице обнаружено остаточное количество антибиотиков и других антимикробных химиотерапевтических веществ, что может свидетельствовать о нарушении производителем сроков забоя цыплят после применения антибиотиков для лечения птицы.
Специалисты напоминают: употребление мяса с антибиотиками может вызвать аллергическую реакцию и привести к снижению чувствительности к действию препаратов.
Продукция признана не отвечающей требованиям технических регламентов "О безопасности мяса и мясной продукции", "О безопасности пищевой продукции" и ГОСТа "Мясо кур. Технические условия".
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии "Веста". Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.
Информация доведена до владельца продукции для предотвращения ее использования и принятия мер по ее изъятию из оборота.
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