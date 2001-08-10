Сахалинец получил уголовку за любовь к пьяной езде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя города Охи, обвиняемого в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что вечером 28 февраля прошлого года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на автомобиле. Мужчина начал движение от дома в районе улицы Коммунистической в селе Синегорск.
Уже 1 марта в три утра нарушитель, двигаясь на автомобиле в районе жилого дома по проспекту Мира города Южно-Сахалинска, был остановлен инспектором ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области. В связи с подозрением на то, что водитель нетрезв, последний был отстранен от управления, о чем составлен протокол. Далее обвиняемому было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но гражданин отказался, тем самым не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица. С учетом примечания 2 к статье 264 УК РФ, гражданин совершил преступление.
Кроме того, данный мужчина на тот момент считался лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), а также был осуждён за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Таким образом, гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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