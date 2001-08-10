Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2023
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22 и 23 февраля в Южно-Сахалинске ограничат движение
12:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец нашел телефон и перевел с него деньги знакомому

Сахалинец нашел телефон и перевел с него деньги знакомому

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 28-летнего местного жителя о том, что три дня назад кто-то, воспользовавшись его ранее утерянным телефоном, путем двух транзакций перевел с его банковского счета денежные средства. Кроме того, неизвестный пополнил баланс абонентского номера на сумму 500 рублей. Общая сумма ущерба составила 29 500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розысках мероприятий установили, что к содеянному причастен 22-летний сосед потерпевшего, проживающий с ним в одном подъезде.

Как выяснилось, молодой человек отравился на прогулку и заметил сотовый телефон, который кто-то до этого обронил в подъезде. Недолго думая, он поднял его и оставил себе. В дальнейшем переставил сим-карту и, произведя некоторые манипуляции, совершил перевод средств на счет знакомого.

Мобильный телефон правоохранители изъяли.

Возбуждено уголовное дело.

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