Тихоокеанское
информационное агентство
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11:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Владелицу зоопарка в Благовещенске наказали за работу без лицензии

Владелицу зоопарка в Благовещенске наказали за работу без лицензии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске владелицу зоопарка «Экзотик парк» снова привлекли к административной ответственности за работу без лицензии, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на арбитражный суд Амурской области.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Экзотик парк» минимум полгода работал без лицензии. Природоохранная прокуратура попросила привлечь к ответственности владелицу этого зоопарка. Причем, как отмечалось, в июне 2022 года женщину уже наказывали - тогда она получила предупреждение от суда.

На сей раз наказанием предпринимательнице снова стало предупреждение, следует из сообщения арбитража в соцсетях.

Сама женщина пояснила, что в настоящее время не может получить лицензию «в связи с наличием в зоопарке животных, в отношении которых изменились правила их содержания в части площади помещений, в которых они должны находиться».

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