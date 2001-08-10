Корсаковец фиктивно зарегистрировал в своей квартире 19 иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу вынесено постановление о возбуждении уголовного дела о фиктивной постановки на учет 19 иностранцев, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в период времени с 29.07.2022 года по 30.12.2022 года гражданин 1988 года рождения поставил на учет в жилом помещении города Корсакова по улице Чапаево 19 иностранных граждан, при этом фактически предоставлять данным иностранным гражданам указанное помещение для пребывания не намеревался.

Учитывая, что имеются достаточные данные, указы­вающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), в отношении указанного гражданина было возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.