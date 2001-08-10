Бывшему начальнику долинской полиции дали семь лет за взятку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинский городской суд огласил приговор в отношении бывшего начальника ОМВД России по ГО "Долинский". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела в июле прошлого года получил от местного рыбопромышленника незаконное вознаграждение в размере 250 тыс. рублей, являющееся частью оговоренной взятки в сумме 500 тыс. рублей, за общее покровительство предпринимателя и попустительство в случае выявления в его деятельности нарушений закона.

Вину в содеянном взяткополучатель не признал.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена УФСБ России по Сахалинской области.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Сахалинской области.

За совершенное преступление осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет, штрафа в размере 1,5 млн. рублей, а также запрета занимать определённые должности сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Законность принятого решения проверяется прокуратурой области.