Невельчанин фиктивно регистрировал иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Старшим дознавателем группы дознания ОМВД России по Невельскому городскому округу вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту фиктивной постановки на учет иностранцев, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в период времени с 13.09.2022 по 30.01.2023 мужчина 1969 года рождения, находясь в помещении отделения по вопросам миграции ОМВД России по Невельскому городскому округу, фиктивно поставил на учет в квартире дома по улице Гагарина села Колхозное пятерых ино­странных граждан.

Учитывая, что имеются достаточные данные, указы­вающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), в отношении указанного гражданина было возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.