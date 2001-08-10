Невельчанин фиктивно регистрировал иностранцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Старшим дознавателем группы дознания ОМВД России по Невельскому городскому округу вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту фиктивной постановки на учет иностранцев, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в период времени с 13.09.2022 по 30.01.2023 мужчина 1969 года рождения, находясь в помещении отделения по вопросам миграции ОМВД России по Невельскому городскому округу, фиктивно поставил на учет в квартире дома по улице Гагарина села Колхозное пятерых иностранных граждан.
Учитывая, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), в отношении указанного гражданина было возбуждено уголовное дело.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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