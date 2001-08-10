Сахалинец закупил на материке наркотики, чтобы делать закладки, но быстро попался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области была пресечена противоправная деятельность 20-летнего жителя Калуги в сфере незаконного сбыта наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки оперативной информации было установлено, что данный гражданин намерен был заниматься поставкой наркотических средств на Сахалин.

Как выяснилось, наркотическое средство фигуранту предстояло забирать в местах закладок на материковой части страны, получая по интернету координаты тайников. Затем авиасообщением курьер должен был доставлять крупную партию на остров. Далее ему предстояло расфасовывать наркотик по пакетам примерно по 0,70 - 0,75 грамм, формируя еще меньшие оптовые партии, и раскладывать их по тайникам, сообщая по Интернету координаты своему работодателю для последующего незаконного сбыта.

Так, фигурант 11 июня 2022 года прибыл в Южно-Сахалинск. Расфасовав наркотические средства и поместив их в различные тайники, молодой человек продолжал хранить запрещенные вещества вплоть до момента их обнаружения и изъятия полицейскими 12 июня 2022 года. Поэтому довести свои преступные намерения, направленные на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам.

Так, 12 июня сотрудниками ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения досмотра автомобиля была обнаружена и изъята сумка с наркотическим средством внутри.

На следующий день полицейскими было обнаружено и изъято в ходе осмотра места происшествия еще несколько упаковок с наркотическим средством в районе одного СНТ.

Изъятая смесь содержала в своём составе производное наркотического средства общей массой почти полкилограмма, что образует особо крупный размер.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.