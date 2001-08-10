Тихоокеанское
информационное агентство
20 Февраля 2023
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09:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

41 миллион рублей перевел житель Камчатки мошенникам

41 миллион рублей перевел житель Камчатки мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рекордную сумму перевел телефонным мошенникам житель Камчатки. Поверив лже-сотрудникам банка, мужчина потерял более 41 миллиона рублей, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на краевую прокуратуру.
 
Информагентство сообщает что 16 февраля 2023 года в правоохранительные органы региона обратился 64-летний местный житель, "и сообщил, что ему позвонил неизвестный мужчина, представившись сотрудником банка, сообщил об угрозе хищения денежных средств, хранящихся на его счетах. Следуя указаниям злоумышленника и желая сберечь свои накопления, мужчина сообщил коды доступа к банковским счетам. В результате аферисты похитили у потерпевшего свыше 41 миллиона рублей, которые они перевели на 78 различных счетов в пяти кредитных организациях».

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

 

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