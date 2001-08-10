Тихоокеанское
информационное агентство
20 Февраля 2023
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08:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

27 человек эвакуировали из горящего дома в Южно-Сахалинске

27 человек эвакуировали из горящего дома в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два человека пострадали 19 февраля при пожаре на улице Дружбы, 6 в Южно-Сахалинске. Возгорание было в подвале, пишет astv.ru, ссылаясь на областное управление МЧС.

Вызов спасателям поступил в 21:15. Первый расчёт был у обозначенного дома через семь минут. К этому моменту горел мусор в подвале на площади 2 квадратных метра.

Эвакуировали из дома 27 человек. Никто не погиб. Двое пострадали.

Возгорание локализовали в 21:26, а полностью потушили в 22:17. В операции участвовали 13 сотрудников МЧС и две пожарных машины. Причины возгорания устанавливаются.

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