27 человек эвакуировали из горящего дома в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два человека пострадали 19 февраля при пожаре на улице Дружбы, 6 в Южно-Сахалинске. Возгорание было в подвале, пишет astv.ru, ссылаясь на областное управление МЧС.

Вызов спасателям поступил в 21:15. Первый расчёт был у обозначенного дома через семь минут. К этому моменту горел мусор в подвале на площади 2 квадратных метра.

Эвакуировали из дома 27 человек. Никто не погиб. Двое пострадали.

Возгорание локализовали в 21:26, а полностью потушили в 22:17. В операции участвовали 13 сотрудников МЧС и две пожарных машины. Причины возгорания устанавливаются.