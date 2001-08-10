Сахалинка подвергнута аресту за уклонение от отбывания наказания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Анивского района не захотела отбывать назначенное ей судом административное наказание за неуплату алиментов, в связи с чем районным судебным приставам пришлось применить дополнительные меры.

В отделении судебных приставов по Анивскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданки алиментных платежей на содержание несовершеннолетнего ребёнка. За нарушение родительских обязанностей в соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ суд назначил женщине наказание в виде отбывания 50 часов обязательных работ.

Будучи уведомленной сотрудником органов принудительного исполнения о необходимости исполнения судебного решения, сахалинка отработала лишь 20 часов (5 дней) в назначенной управляющей компании, после чего была уволена.

В дальнейшем, судебный пристав-исполнитель вручил должнице требование приступить к отбыванию оставшихся 30 часов обязательных работ, которое она также проигнорировала. Тогда, за уклонение от отбывания административного наказания сотрудник службы составил в отношении анивчанки протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ.

Рассмотрев административное дело, суд назначил гражданке наказание в виде ареста сроком на 5 суток. Стоит отметить, что данное наказание не отменяет необходимость отбывания остатка наказания за неуплату алиментных платежей.