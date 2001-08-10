Житель областного центра обвиняется в убийстве брата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве следственного отдела по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области находится уголовное дело по обвинению 50-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим старшим братом и сожительницей распивали алкогольные напитки. Во время распития спиртного между братьями возник конфликт на бытовой почве, во время которого обвиняемый схватил кухонный нож и нанес им потерпевшему не менее семи ударов в область груди, живота и спины. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от полученных колото-резаных ранений с повреждением внутренних органов.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.