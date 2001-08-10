Житель села Онор ответит в суде за кражу телефона и денежных средств с банковского счета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя села Онор Смирныховского района, который совершил кражу сотового телефона с причинением значительного ущерба гражданину и денежных средств с банковского счета.
Установлено, что 14 мая 2022 года обвиняемый находился на берегу моря в селе Стародубское, где прогуливался со своим знакомым. Там они познакомились с мужчиной и направились на автомобиле последнего домой к фигуранту, чтобы распить спиртные напитки. Утром, когда все спали, фигурант открыл автомобиль потерпевшего и похитил из бардачка сотовый телефон и банковскую карту. Потерпевший проснулся и, не обнаружив своего телефона, уехал к себе домой в Долинск, где обратился с заявлением в полицию. А фигурант, в свою очередь, воспользовавшись функцией бесконтактной оплаты, потратил со счета потерпевшего 13 830 рублей. Продолжая реализовывать задуманное, обвиняемый продал похищенный телефон, стоимостью более 10 тысяч рублей, за 1 000 рублей незнакомцу.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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