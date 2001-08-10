В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу имущества из квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску 7 февраля поступило заявление гражданки 1952 года рождения о том, что ближе к концу рабочего дня в квартиру через незапертую дверь проник посторонний и похитил из прихожей её дамскую сумку, в которой находился кошелек с денежными средствами в сумме 21 500 рублей, банковской картой и личными документами (паспорт, мед. книжка).

В результате сотрудники областного управления уголовного розыска совместно с коллегами из городского отдела в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что к хищению причастен ранее неоднократно судимый гражданин 1982 года рождения. Похищенное имущество кроме денежных средств изъято.

Как выяснилось, потерпевшая зашла в подъезд своего дома и на лестничной площадке между вторым и третьем этажом увидела незнакомца. Тогда она решила зайти к соседке и переждать у нее, пока мужчина не уйдет. В прихожей заявительница оставила свою сумочку и прошла в жилище, а дверь никто не запер, чем и воспользовался вышеуказанный гражданин, который пришел к своей знакомой, чтобы попросить денег, на что получил отказ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.