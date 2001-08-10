В Корсаковском районе участковый выявил факт использования заведомо подложного документа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, который использовал заведомо подложный документ.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, собранные в ходе доследственной проверки участковым уполномоченным полиции.

Установлено следующее, что указанный гражданин предъявил заведомо подложный документ, а именно отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Корсаковскому городскому округу.

Согласно этого документа, гражданин поставлен на миграционный учет по одному адресу, что противоречит сведениям, полученным в ходе проверки по специализированным базам данных.

Из заключения эксперта следует, что представленный на экспертизу оттиск штампа от имени ОВМ УМВД России по г. Южно-Сахалинску в отрывной части бланка «Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» на имя этого молодого человека нанесен не штампом ОВМ УМВД России по г. Южно-Сахалинску.

Ввиду того, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, в целях использования, либо использование иного официального документа), возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.