Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2023
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17:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тымовские сотрудники уголовного розыска изобличили подозреваемого в краже из квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление гражданки 1971 года рождения. Женщина сообщила, что в период времени с 10 января по 10 февраля она сдавала свою квартиру, расположенную в пгт. Тымовское на улице 40 лет ВЛКСМ, двум гражданам.

В день выезда жильцов она обнаружила, что из квартиры похитили холодильник, повредили межкомнатную дверь и порвали линолеум. Ущерб оценила в 50 000 рублей.

В результате сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что к хищению причастен ранее судимый 22-летний житель Александровск-Сахалинского. Оперативники выдвинулись в Александровск-Сахалинский, где задержали подозреваемого и доставили его в пгт. Тымовское, где он был допрошен. Как установлено, подозреваемый работает в пгт. Тымовское и, съехав с квартиры потерпевшей, похитил холодильник, переместив его в другое жилище, которое также арендовал, но только на более выгодных условиях.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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