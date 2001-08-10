Сахалинец ответит в суде за мошенничество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Холмска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
Установлено, что в марте 2021 года в одной из групп в мессенджере с целью поиска потенциальных заказчиков фигурант разместил объявление о возмездном предоставлении услуг по оформлению документов: временной либо постоянной регистрации на территории Сахалинской области, сертификата о знании русского языка, прохождения медицинской комиссии, медицинской книжки, трудового договора, договора аренды жилой площади, больничных листов, а также восстановление миграционной карты, при этом осознавая, что возможности предоставить данные услуги у него нет. Также он не собирается выполнять взятые на себя обязательства.
С ним связалась женщина и указала, что ей необходима услуга по оформлению регистрации гражданина на территории Сахалинской области, медицинская комиссия для замены водительского удостоверения себе и мужу. Фигурант взял с женщины 58 200 рублей. В назначенный срок он сообщил заказчице о возникших проблемах и неготовности прописки и о том, что деньги вернет чуть позже.
Также она попросила помощи в регистрации граждан, за что перевела ему 18500 рублей. Через три недели он написал, что прописка не готова, а паспорта она может забрать с определенного адреса, где он оставил их в подъезде на подоконнике 4 этажа. Денежные средства в размере 76 700 рублей, которые он получил обманным путем, он потратил по своему усмотрению на личные нужды.
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