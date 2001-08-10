В Южно-Сахалинске частично ограничат движение транспорта на трех участках улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения коснутся улицы А. Блока, а также переулков Лесозаводского и Семафорного, где с 15 по 19 февраля будут проводиться работы по укладке газопровода.

Полного перекрытия указанных дорог не планируется: трубы будут укладываться по краю дороги. Проезд и подходы к домам перекрываться не будут.

Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при движении в указанных районах.