Поронайские полицейские изъяли у местного жителя наркотики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом дознания ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
В ходе проверки установлено, что ранее судимый местный житель 1986 года рождения с о второго на третье февраля незаконно приобрел и хранил вещество. Сотрудниками поронайского отделения по контролю за оборотом наркотиков в ходе личного досмотра указанного гражданина были обнаружены и изъяты прозрачный пропиленовый пакетик с порошковидным веществом белого цвета внутри, сверток из изоленты черного цвета внутри, предположительно, с наркотическим средством и использованный медицинский шприц. Изъятое было направлено на исследование.
Согласно справки об исследовании, содержащееся в полимерном свертке, является смесью, содержащей наркотические средства: героин и другие. Масса изъятой смеси, содержащей наркотические средства составила 0,60 грамма, что относится к значительному размеру.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ – Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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