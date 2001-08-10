Поронайские полицейские изъяли у местного жителя наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

В ходе проверки установлено, что ранее судимый местный житель 1986 года рождения с о второго на третье февраля незаконно приобрел и хранил вещество. Сотрудниками поронайского отделения по контролю за оборотом наркотиков в ходе личного досмотра указанного гражданина были обнаружены и изъяты прозрачный пропиленовый пакетик с порошковидным веществом белого цвета внутри, сверток из изоленты черного цвета внутри, предположительно, с наркотическим средством и использованный медицинский шприц. Изъятое было направлено на исследование.

Согласно справки об исследовании, содержащееся в полимерном свертке, является смесью, содержащей наркотические средства: героин и другие. Масса изъятой смеси, содержащей наркотические средства составила 0,60 грамма, что относится к значительному размеру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ – Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.