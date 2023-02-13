В Южно-Сахалинске устанавливаются обстоятельства смерти местного жителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве следственного отдела по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области находится уголовное дело, ранее возбужденное сотрудниками полиции по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по факту причинения ножевого ранения 33-летнему мужчине. В связи с тем, что потерпевший от полученного ранения скончался дальнейшее расследование уголовного дела поручено следователям СУ СК России по Сахалинской области.

В совершении преступления подозревается 20-летний приезжий из Кемеровской области.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, после проведения которых будет решен вопрос о квалификации действий подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.