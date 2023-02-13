В областном центре полицейские раскрыли кражу из компьютерного салона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 февраля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 44-летнего местного жителя о том, что ночью неизвестный, находясь в компьютерном салоне по улице Емельянова, похитил игровую приставку стоимостью 60 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Прибывшие на место полицейские провели осмотр места происшествия, отрабатывались предполагаемые места сбыта на наличие похищенного имущества, был ориентирован личный состав УМВД на поиск подозреваемого. В результате сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что к хищению причастен 21-летний ранее не судимый молодой человек.

Похищенное имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.