Сахалинец ранил несколько человек у ночного клуба на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ЧП в Южно-Сахалинске: в ночь на 11 февраля у клуба "Loona" на улице Комсомольской, по словам очевидцев, некий парень ранил ножом других посетителей. Один человек попал в больницу и скончался, пишет astv.ru.
Как говорят гости заведения, скорую не вызывали – люди сами привезли пострадавших в медучреждение.
По словам горожан, 33-летний потерпевший находился в компании в клубе. Один из его товарищей вышел на улицу, где у него возник конфликт с другими отдыхающими. Мужчины толкали друг друга и скандалили, но разошлись. Друг потерпевшего вернулся в помещение.
Узнав о том, что произошло возле клуба, на улицу высыпала уже вся компания потерпевшего. Началась драка.
"Молодой человек дрался с друзьями погибшего практически на проезжей части улицы Комсомольской. Почти упав во время потасовки на колени, парень достал нож и стал махать им на уровне коленей противников", - рассказывают сахалинцы.
В УМВД России по Сахалинской области astv.ru подтвердили информацию о том, что возле развлекательного учреждения был конфликт, в результате которого один мужчина получил лёгкие травмы, другой - тяжкие. Получивший серьёзное ранение через сутки скончался в больнице.
По горячим следам молодого человека, причастного к совершению противоправного деяния, задержали сотрудники уголовного розыска Южно-Сахалинска и областного управления УМВД России. Парню 20 лет. Он приехал на Сахалин из Кемеровской области.
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