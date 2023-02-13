Сахалинец ранил несколько человек у ночного клуба на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ЧП в Южно-Сахалинске: в ночь на 11 февраля у клуба "Loona" на улице Комсомольской, по словам очевидцев, некий парень ранил ножом других посетителей. Один человек попал в больницу и скончался, пишет astv.ru.

Как говорят гости заведения, скорую не вызывали – люди сами привезли пострадавших в медучреждение.

По словам горожан, 33-летний потерпевший находился в компании в клубе. Один из его товарищей вышел на улицу, где у него возник конфликт с другими отдыхающими. Мужчины толкали друг друга и скандалили, но разошлись. Друг потерпевшего вернулся в помещение.

Узнав о том, что произошло возле клуба, на улицу высыпала уже вся компания потерпевшего. Началась драка.

"Молодой человек дрался с друзьями погибшего практически на проезжей части улицы Комсомольской. Почти упав во время потасовки на колени, парень достал нож и стал махать им на уровне коленей противников", - рассказывают сахалинцы.

В УМВД России по Сахалинской области astv.ru подтвердили информацию о том, что возле развлекательного учреждения был конфликт, в результате которого один мужчина получил лёгкие травмы, другой - тяжкие. Получивший серьёзное ранение через сутки скончался в больнице.

По горячим следам молодого человека, причастного к совершению противоправного деяния, задержали сотрудники уголовного розыска Южно-Сахалинска и областного управления УМВД России. Парню 20 лет. Он приехал на Сахалин из Кемеровской области.