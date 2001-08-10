За умышленное повреждение чужого имущества житель Чехова стал фигурантом уголовного дела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 19-летнего жителя села Чехов о том, что кто-то повредил его легковой автомобиль 1988 года выпуска. На легковушке было разбито окно и помят бампер. Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Участковый уполномоченный полиции прибыл по вызову и в ходе проведения проверки установил причастность к совершению данного деяния 36-летнего местного жителя. Между односельчанами ранее произошел конфликт и фигурант решил выяснить отношения. Для этого он пришел домой к своему оппоненту, но дверь ему никто так и не открыл, тогда он выместил всю злость на его транспортном средстве.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материал подготовлен на основе предварительных данных