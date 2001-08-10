В Амурской области бывшему мэру вынесен приговор за незаконное предпринимательство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области вынесен приговор по первому уголовному делу экс-мэра Шимановска о превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности, пишет ИА «Порт Амур».

Как сообщали ранее в СУ СК РФ по Амурской области, в 2020 году мэр потребовал от руководителя коммерческой организации, подавшей заявку на участие в аукционе на ремонт муниципального жилья, отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в пользу аффилированной главе города организации - ООО «Комфорт». В результате муниципальный контракт был заключен с ООО «Комфорт».

Также с апреля 2016-го по май 2022 года Павел Березовский лично и через доверенное лицо участвовал в управлении тремя коммерческими организациями, что противоречит антикоррупционному законодательству.

Уголовное дело об этом рассматривал Серышевский районный суд. В результате Павла Березовского приговорили в 2 годам и 4 месяцам лишения свободы условно со штрафом.

Второе уголовное дело бывшего мэра Шимановска о растрате в особо крупном размере и отчуждении имущества должника-юридического лица сейчас рассматривает суд.