Тихоокеанское
информационное агентство
10 Февраля 2023
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11:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще одно поддельное водительское удостоверение изъяли сахалинские автоинспекторы

Еще одно поддельное водительское удостоверение изъяли сахалинские автоинспекторы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознанием ОМВД России по Анивскому городскому округу вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Согласно материалам проверки, 7 февраля 2023 года примерно в 17 часов 45 минут, на 12 км автодороги сообщением г. Южно-Сахалинск - г. Анива инспектором ДПС был остановлен водитель под управлением гражданина. Предоставленное в ходе проверки документов водительское удостоверение вызвало у инспектора сомнение в подлинности. В связи с этим бланк был изъят и направлен на исследование, которое подтвердило, что удостоверение поддельное.

В отношении указанного лица, в действиях которого усматриваются признаки преступления, возбуждено уголовное дело.

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