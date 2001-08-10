Еще одно поддельное водительское удостоверение изъяли сахалинские автоинспекторы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознанием ОМВД России по Анивскому городскому округу вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Согласно материалам проверки, 7 февраля 2023 года примерно в 17 часов 45 минут, на 12 км автодороги сообщением г. Южно-Сахалинск - г. Анива инспектором ДПС был остановлен водитель под управлением гражданина. Предоставленное в ходе проверки документов водительское удостоверение вызвало у инспектора сомнение в подлинности. В связи с этим бланк был изъят и направлен на исследование, которое подтвердило, что удостоверение поддельное.

В отношении указанного лица, в действиях которого усматриваются признаки преступления, возбуждено уголовное дело.