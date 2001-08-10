Сахалинка сняла с шеи заснувшего знакомого золотую цепочку, чтобы отпраздновать свой день рождения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы города Холмска, обвиняемой в совершении преступления имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в период времени с 06:00 21 июня 2021 года до 22:00 23 июня 2021 года, обвиняемая, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, приметила на знакомом, золотую цепь с подвеской в виде крестика.

В результате решилась на тайное хищение чужого имущества в целях обогащения. Потерпевший проживал с обвиняемой в одном подъезде, знакома она с ним была достаточно давно.

Так как гость был в сильном алкогольном опьянении, он время от времени засыпал прямо на кухне на мягком уголке. В какой-то момент фигурантка, расстегнув замок на цепочке, сняла золотую цепь с подвеской.

Таким образом, она похитила принадлежащее гражданину имущество, причинив ему значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 202 027 рублей.

Похищенное имущество женщина сдала в ломбард за 30 тысяч рублей в областном центре, чтобы позже потратить деньги на продукты и спиртное для празднования своего дня рождения.

Тем самым, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное пунктами «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, находившегося при потерпевшем.

Уголовное дело рассмотрит суд.