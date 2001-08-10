Сахалинец, желая получить перерасчет пенсии, отдал мошенникам почти полтора миллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 70-летнего местного жителя. У пенсионера путем похитили 1 350 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ранее ему поступил звонок от лже-сотрудницы Пенсионного фонда, которая сообщила о перерасчёте пенсионных выплат для лиц со стажем работы более 25 лет. Звонившая обращалась к заявителю по имени и отчеству, а также располагала сведениями об имеющейся у него суммы на банковском счете в банке.

В ходе телефонного разговора заявитель одобрил предложение о перерасчете пенсионных выплат, также сообщал звонившей данные карты и код из в смс. Когда мужчина обратился лично в банк, стало известно о хищении его накоплений.