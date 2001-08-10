Невельские автоинспекторы изъяли поддельное свидетельство о регистрации автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознанием ОМВД России по Невельскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя по факту изготовления поддельного документа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки установлено, что 18 января указанный гражданин, находясь в районе дома № 19 «А» по улице Советской города Невельска, предъявил инспектору ДПС, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, свидетельство о регистрации транспортного средства. Документ с признаками подделки был изъят и отправлен на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, свидетельство о регистрации транспортного средства не соответствует образцу аналогичной полиграфической продукции предприятий Гознака по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов. Как выяснилось, мужчина самостоятельно изготовил свидетельство в целях его использования.

В результате в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Материал подготовлен на основе предварительных данных