Два сахалинца жили у инвалида на его пенсию, а потом еще и обокрали его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ранее фигурант вместе со своим братом временно проживали у своего знакомого. Последний является инвалидом, в связи с чем ему периодически оказывает различную помощь его соседка. В один из дней женщина принесла ему свой телевизор, а сама уехала на вахту. Гости жили и питались за счет хозяина: на его пенсию по инвалидности.

После того, как братья съехали, в один из дней они решили снова навестить старого знакомого. В гости они пришли не с пустыми руками – принесли с собой выпивку. Сам хозяин квартиры алкоголь не употреблял и позже отправился спать. Когда мужчина проснулся, то заметил, что гостей, как и телевизора, который ему дала во временное пользование соседка, нет. Выяснилось, что один из них забрал его себе. Полицейские изъяли похищенное и вернули законной владелице.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.