Сахалинец продал машину, а потом написал заявление об ее угоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя областного центра, обвиняемого в заведомо ложном доносе о преступлении, рассказали ТИА "Острова" с сахалинской полиции.

Установлено, что в феврале 2021 года фигурант продал свой автомобиль. В дальнейшем транспортное средство не было зарегистрировано на нового владельца, и продолжило числиться в базах данных за фигурантом. Сам договор купли-продажи обвиняемый утерял.

В ноябре минувшего года фигуранту позвонил ранее незнакомый гражданин и сообщил, что на вышеуказанном автомобиле было совершено ДТП, а водитель скрылся с места происшествия. Поскольку юридически обвиняемый оставался собственником автомобиля, звонивший, как потерпевшая сторона, затребовал с него возместить ущерб в размере 170 тысяч рублей.

Помимо этого, через сервис «Госуслуги», обвиняемый узнал, что на его имя приходили штрафы за нарушения ПДД, совершенные на проданной им машине, а также транспортный налог.

Желая решить возникшую проблему без долгих разбирательств, у фигуранта возник умысел на заведомо ложный донос в правоохранительные органы о совершении в отношении него противоправного деяния.

Сначала он сообщил по телефону в ЕДДС о том, что у него якобы угнали машину. После этого, заведомо зная, что поступает незаконно, гражданин прибыл в отдел полиции, где написал уже письменное заявление о том, что неизвестные угнали принадлежащее ему транспортное средство.

При проведении дальнейших процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что обвиняемым были сообщены ложные сведения и выявлен факт заведомо ложного доноса о совершении преступления со стороны последнего.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 306 УК РФ - заведомо ложный донос о совершении преступления. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.