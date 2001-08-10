Сахалинец продал машину, а потом написал заявление об ее угоне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя областного центра, обвиняемого в заведомо ложном доносе о преступлении, рассказали ТИА "Острова" с сахалинской полиции.
Установлено, что в феврале 2021 года фигурант продал свой автомобиль. В дальнейшем транспортное средство не было зарегистрировано на нового владельца, и продолжило числиться в базах данных за фигурантом. Сам договор купли-продажи обвиняемый утерял.
В ноябре минувшего года фигуранту позвонил ранее незнакомый гражданин и сообщил, что на вышеуказанном автомобиле было совершено ДТП, а водитель скрылся с места происшествия. Поскольку юридически обвиняемый оставался собственником автомобиля, звонивший, как потерпевшая сторона, затребовал с него возместить ущерб в размере 170 тысяч рублей.
Помимо этого, через сервис «Госуслуги», обвиняемый узнал, что на его имя приходили штрафы за нарушения ПДД, совершенные на проданной им машине, а также транспортный налог.
Желая решить возникшую проблему без долгих разбирательств, у фигуранта возник умысел на заведомо ложный донос в правоохранительные органы о совершении в отношении него противоправного деяния.
Сначала он сообщил по телефону в ЕДДС о том, что у него якобы угнали машину. После этого, заведомо зная, что поступает незаконно, гражданин прибыл в отдел полиции, где написал уже письменное заявление о том, что неизвестные угнали принадлежащее ему транспортное средство.
При проведении дальнейших процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что обвиняемым были сообщены ложные сведения и выявлен факт заведомо ложного доноса о совершении преступления со стороны последнего.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 306 УК РФ - заведомо ложный донос о совершении преступления. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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