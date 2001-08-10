За неуплату алиментов сахалинцу присудили обязательные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Поронайского района уклонялся от алиментных обязательств, за что получил административное наказание, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСП РФ по Сахалинской области.

В отделении судебных приставов по Поронайскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментных платежей на содержание несовершеннолетнего ребёнка в размере ¼ части всех видов его дохода. Мужчина, будучи уведомленным о последствиях неуплаты алиментов, исполнять родительское обязательство не спешил, а размер задолженности, тем временем, составил 231 тыс. рублей.

Тогда судебный пристав-исполнитель составил в отношении сахалинца протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментных платежей без уважительных причин. Суд, рассмотрев административный материал, признал сахалинца виновным и назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Если в течение 2 месяцев мужчина не предпримет мер к погашению задолженности и дальнейшему исполнению своего родительского обязательства по выплате алиментов, ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 157 УК РФ.