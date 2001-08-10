Двух жителей Южно-Сахалинска задержали за незаконный оборот наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Южно-Сахалинска 1995 года рождения занимается сбытом наркотического средства (гашишного масла) потребителям наркотиков из числа своих знакомых, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В результате проведённых мероприятий 2 февраля был установлен один из потребителей, который приобрёл у сбытчика наркотическое средство в количестве трёх пакетиков.

Сотрудники УКОН задержали покупателя 1987 года рождения, в ходе личного досмотра которого обнаружили приобретённый наркотик. Общая масса изъятого гашишного масла составила 1,44 грамм. Гражданин пояснил, что приобрёл наркотическое средство у знакомого за 12 тысяч рублей, заплатив по 4000 рублей за каждый пакетик.

В этот же день полицейские задержали подозреваемого в сбыте. Во время его личного досмотра правоохранители изъяли денежные средства, полученные за сбыт. Кроме того, был обнаружен оставшийся один пакетик, также предназначенный для реализации.

Южносахалинец, подозреваемый в сбыте, дал признательные показания.

В настоящее время Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Управления УМВД России по Сахалинской области в отношении подозреваемого в сбыте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.228.1, ч.3 ст.30, п. «б» ст.228.1 УК РФ.

В отношении другого гражданина по факту приобретения и хранения наркотического средства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.