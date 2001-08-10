У сахалинки изъяли поддельное водительское удостоверение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознавателем ОМВД России погородскому округу "Долинский" вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ – приобретение и использование заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права,ассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Согласно материалам проверки, 4 января в 23 часа 30 минут в районе здания № 3 «в» по ул. Пушкина в городе Долинске инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по ГО «Долинский» был остановлен автомобиль. В ходе проверки документов выяснилось, что иномаркой управляла гражданка 1995 года рождения. Предоставленное девушкой водительское удостоверение вызвало у инспекторов сомнение в подлинности. В связи с этим бланк был изъят и направлен на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, изъятое не соответствует бланку водительского удостоверения Российской Федерации, изготовленному ППФ Госзнака 2021 года по способу печати и наличию специальных элементов защиты. Таким образом, в действиях гражданки усмотрены признаки преступления.