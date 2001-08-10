Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2023
Сейчас 16:52
70,89|75,91|66,91
Внутриквартальный проезд в районе ТЦ "Коралл" в Южно-Сахалинске закроют для движения транспорта
16:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца будут судить за приобретение наркотиков без цели продажи

Сахалинца будут судить за приобретение наркотиков без цели продажи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя областного центра, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 1 апреля 2022 года обвиняемый решил приобрести и хранить наркотическое средство без цели сбыта в крупном размере. Фигурант, используя приложение, установленное в его мобильном телефоне, заказал в Интернете наркотическое средство у неустановленного лица. Следуя подробным инструкциям, гражданин перечислил неизвестному на криптокошелек 4500 рублей в качестве оплаты за наркотическое средство.

Затем получил сообщение с указанием местонахождения приобретенного наркотика. Согласно полученных ориентиров, обвиняемый проследовал к указанному участку местности, где обнаружил под деревом на земле свёрток и поднял его.

Тем самым, умышленно незаконно приобрел без цели сбыта в крупном размере вещество, являющиеся, согласно заключению эксперта, смесью, содержащей в своем составе, производное наркотического средства общей массой не менее 1,07 грамма. Он употребил часть данного вещества, используя имеющуюся при себе курительную трубку.

Затем курительную трубку, содержащую наркотическое средство, фигурант поместил в пачку из-под сигарет, которую в свою очередь с содержимым поместил в карман куртки и проследовал в свой автомобиль.

1 апреля 2022 года ночью сотрудниками ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения досмотра автомобиля была обнаружена на передней панели автомобиля пачка из-под сигарет, внутри которой находилась курительная трубка с наркотическим средством и полимерный пакет с веществом, являющимся наркотическим средством массой 0,75 грамма.

Таким образом, обвиняемыйсовершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?