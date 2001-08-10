Сахалинца будут судить за приобретение наркотиков без цели продажи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя областного центра, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 1 апреля 2022 года обвиняемый решил приобрести и хранить наркотическое средство без цели сбыта в крупном размере. Фигурант, используя приложение, установленное в его мобильном телефоне, заказал в Интернете наркотическое средство у неустановленного лица. Следуя подробным инструкциям, гражданин перечислил неизвестному на криптокошелек 4500 рублей в качестве оплаты за наркотическое средство.

Затем получил сообщение с указанием местонахождения приобретенного наркотика. Согласно полученных ориентиров, обвиняемый проследовал к указанному участку местности, где обнаружил под деревом на земле свёрток и поднял его.

Тем самым, умышленно незаконно приобрел без цели сбыта в крупном размере вещество, являющиеся, согласно заключению эксперта, смесью, содержащей в своем составе, производное наркотического средства общей массой не менее 1,07 грамма. Он употребил часть данного вещества, используя имеющуюся при себе курительную трубку.

Затем курительную трубку, содержащую наркотическое средство, фигурант поместил в пачку из-под сигарет, которую в свою очередь с содержимым поместил в карман куртки и проследовал в свой автомобиль.

1 апреля 2022 года ночью сотрудниками ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения досмотра автомобиля была обнаружена на передней панели автомобиля пачка из-под сигарет, внутри которой находилась курительная трубка с наркотическим средством и полимерный пакет с веществом, являющимся наркотическим средством массой 0,75 грамма.

Таким образом, обвиняемыйсовершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.