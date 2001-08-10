Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2023
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Внутриквартальный проезд в районе ТЦ "Коралл" в Южно-Сахалинске закроют для движения транспорта
16:36, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Автоинспекция Южно-Сахалинска эвакуирует автомобили, припаркованные на тротуарах

Автоинспекция Южно-Сахалинска эвакуирует автомобили, припаркованные на тротуарах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине мероприятия по эвакуации автомобилей проводятся ежедневно. Накануне госавтоинспекция организовала профилактический рейд на улице Деповской в областном центре.

Около десятка транспортных средств были припаркованы на тротуаре, которые мешали проходу пешеходам, рассказали ТИА "Острова" в островной автоинспекции.

Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей.

В результате проведенного рейда к административной ответственности привлечены 9 водителей, а также 6 автомобилей помещены на специально охраняемую стоянку.

Теперь водителям необходимо обратиться в Госавтоинспекцию за разрешением на выдачу автомобилей со штраф-стоянки. Более того, автомобили заплатят за эвакуацию транспортного средства в размере более 4 тысяч рублей, а также за каждый час нахождения автомобиля на спецстоянке.

Сотрудники Госавтоинспекции намерены и дальше продолжить работу в данном направлении и призывают водителей соблюдать правила парковки транспортных средств на дорогах Сахалинской области.

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