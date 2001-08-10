Сахалинец нашел банковскую карту и отправился за покупками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета, рассказали ТИА "Острова"в сахалинской полиции.
Установлено, что утром 16 апреля 2022 года фигурант около магазина по улице Комсомольской областного центра увидел на земле чужую банковскую карту. Чтобы проверить имеются ли на счёте денежные средства, он решил расплатиться кредиткой, купив две медицинские маски за 10 рублей. В дальнейшем, используя бесконтактную систему оплаты, совершил 7 покупок в двух точках: магазине и аптеке, купив, в том числе, подарочную шариковую ручку, при этом сумма оплат не превышала 1 000 рублей.
Выйдя из аптеки, он выбросил банковскую карту в мусорную урну, поскольку до этого владельцу поступил звонок с банка, и специалист пояснил, что с его картой происходят подозрительные операции. На вопрос банковского работника, потерпевший ответил, что никаких операций с картой он не производил. Тогда его попросили проверить наличие карты, которую он не нашел. После этого банковскую карту заблокировали.
Своими действиями фигурант причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму более 4 000 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.
Свою вину гражданин признал в полном объёме, в содеянном раскаивается. Материальный ущерб потерпевшему им полностью погашен.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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