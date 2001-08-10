Теплоснабжение части домов Южно-Сахалинска должно быть восстановлено к 15 часам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сергей Надсадин провел оперативный штаб по вопросу восстановления теплоснабжения после крупной аварии на сетях. Восстановительные работы на пр. Победы завершены. Работы на порыве в районе дома 28 по ул. Тихоокеанской должны закончиться к обеду, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На данный момент в 48 домах в районе ул. Тихоокеанской, Поповича, пр. Победы показания давления и температуры теплоносителя не достигли заданных параметров. Принято решение перевести их на временную схему по теплоснабжению, до тех пор, пока последствия ночных событий не будут полностью устранены. После этого дома будут возвращены к штатной схеме теплоснабжения, циркуляция и параметры будут полностью восстановлены.
Пять домов отключены из-за внутренних повреждений. В одном сети восстановлены, в ближайшее время начнется подача теплоносителя. В остальных четырех домах ремонт проводится силами управляющих компаний при содействии специалистов департамента городского хозяйства.
Водоснабжение 5 и 6 микрорайонов будет оставаться снижено в течение всего дня (низкий напор на верхних этажах) и нормализуется к утру.
Напомним, масштабная авария на Комсомольском коллекторе в районе пр. Победы, 35 произошла вчера поздно вечером. После ее устранения в процессе заполнения системы был выявлен порыв на ул. Тихоокеанской.
- Коммунальные службы сработали оперативно. Администрация города координировала работу по взаимодействию участников восстановительных мероприятий. Создана специальная комиссия с привлечением специалистов профильных региональных министерств и Ростехнадзора: важно расследовать причины произошедшего, чтобы исключить повторения подобной ситуации, - сказал Сергей Надсадин.
Следующее заседание штаба запланировано на 18.00.
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