Тихоокеанское
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7 Февраля 2023
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11:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В партии сахалинского сливочного масла обнаружены остатки антибиотиков

В партии сахалинского сливочного масла обнаружены остатки антибиотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинским филиалом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении микробиологических исследований проб от партии сливочного масла местного производителя обнаружены остатки лекарственных средств, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Производитель масла самостоятельно обратился в Приморскую МВЛ для проведения контроля за качеством выпускаемой продукции. Результаты исследований помогут ему организовать строгое соблюдение технологического режима на производстве.

Согласно протоколу испытаний, в масле обнаружено остаточное количество антибиотиков, что нарушает требования Технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

Антибиотики применяются при лечении больных животных, используются в качестве кормовых добавок и препаратов для стимуляции роста. Следы антибиотиков в молоке и молочной продукции свидетельствуют о нарушении режима профилактики и лечения животных, а также о несоблюдении времени выдержки перед доением. Антибиотики могут специально вноситься производителями молочной продукции для предотвращения преждевременного скисания.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Информация доведена до производителя продукции для предотвращения ее использования и реализации, а также для принятия по повышению контроля за выпуском готовой продукции.

Отметим, производственный контроль является важным элементом системы контроля на всех стадиях производства – от поступления сырья до готовой продукции.

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