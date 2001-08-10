Следователи подключились к выяснению причин коммунальных аварий в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК РФ по Сахалинской области по сообщениям об авариях на теплотрассах в районе пр. Победы и ул. Тихоокеанской организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в регионалбьном следственном комитете.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание тепловых сетей и коммуникаций в надлежащем состоянии и бесперебойное обеспечение населения горячим водоснабжением.