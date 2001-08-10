Пять школьников и двое взрослых, пострадавших на Сахалине в аварии с бензовозом, до сих пор в больнице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии пострадавших в ДТП со школьными автобусом и бензовозами. Но пятеро детей и двое взрослых всё ещё остаются в больнице, сообщает astv.ru ссылаясь на региональное правительство.

"Пациенты находятся под наблюдением, им оказывается необходимая помощь", - добавляют власти.

Серьёзная авария произошла утром 3 февраля в Холмском районе, недалеко от села Чапланово. Водитель Honda Vezel не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и врезался в школьный автобус Citroen Jumper, в котором везли на уроки 11 учеников. После этого в оба автомобиля въехал бензовоз Freightliner Argosy, который следовал за Honda. Четвёртым участником аварии стал бензовоз Hino, который двигался за школьным автобусом – он врезался в Freightliner Argosy.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что пострадали восемь детей в возрасте от 7 до 14 лет, а также 30-летние водитель и пассажир Honda Vezel. Детей оперативно доставили в больницу и провели обследование с привлечением узких специалистов. В итоге в Холмскую ЦРБ госпитализировали пять учеников и двух взрослых.