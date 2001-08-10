Сахалинец украл 15 кг соленой грудинки, а позже обчистил алкомаркет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра, обвиняемого в преступлениях имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что утром 9 декабря 2022 года фигурант, находясь в Корсакове в районе улицы Первомайской в магазине, увидел в торговом зале на полу картонный ящик с соленой грудинкой. Тогда он решил похитить данный продукт в целях наживы.
Мужчина подошел к холодильнику, где поднял с пола картонный ящик с грудинкой весом более 15 кг общей стоимостью свыше 7 тысяч рублей, после чего с похищенным имуществом с места преступления скрылся.
Другая кража произошла уже ближе к полудню тоже 9 декабря, но уже на территории алкомаркета.
Обвиняемый зашел в магазин алкогольной продукции и, пройдя к торговому стеллажу, похитил дорогостоящие спиртные напитки, которые он сложил в пакет. После этого поспешно скрылся с места преступления, причинив потерпевшей стороне материальный ущерб на общую сумму более 8 тысяч рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступления (2 эпизода), предусмотренные ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.
Уголовные дела, объединенные в одно производство, будут рассмотрены в суде.
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