Четверо южносахалинцев привлечены к ответственности за сброс канализационных вод

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе очередного заседания административная комиссия рассмотрела сообщения, поступившие от специалистов департамента дорожного хозяйства и благоустройства. В отделе эксплуатации искусственных сооружений, ливневых и дренажных систем водоотведения сообщили об обнаружении фактов незаконного сброса септических вод на поверхность земельных участков, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В частности, установлено, что сброс канализационных вод в водоотводные канавы допущен в районе домов № 35 по ул. Комсомольской и №12а по пер. Заречному. Материалы были переданы в административную комиссию. В итоге, на прошедшем заседании, по результатам рассмотрения сообщений четверо лиц привлечены к административной ответственности.

Отметим, что по итогам прошлого года в Южно-Сахалинске за аналогичные нарушения правил благоустройства к административной ответственности привлечены 20 человек. С начала 2023 года - уже 7 граждан.

Администрация обращает внимание жителей, что на территории муниципального образования запрещаются вынос, сброс/разлив, складирование жидких отходов (помоев, нечистот и неочищенных сточных вод, включая хозяйственно-фекальных) на землю и почву, в том числе на участки смежного землепользования, на проезды, улицы, тротуары, газоны, в водные объекты или водоотводные канавы, кюветы.

За неисполнение требований лица могут быть привлечены к административной ответственности с назначением штрафа на граждан до 3 тыс. рублей, на должностных лиц до 40 тыс. руб. и на юридических лиц до 250 тыс. руб.