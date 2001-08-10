Сахалинка разрешила купить "телемастеру" бутылку алкоголя, а тот пропил все деньги с ее карты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего ранее неоднократно судимого жителя села Красногорск, обвиняемого в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 22 июля 2022 года фигурант получил от гражданки, которой он починил телевизор, в счет благодарности банковскую карту, используя которую ему было разрешено купить себе бутылку спиртного. Также хозяйка собственноручно записала на листке бумаги пин-код от своей банковской карты и список продуктов, которые надо было обвиняемому купить для нее. Мужчина, находясь в магазине в районе улицы Ушакова, используя банковскую карту, решил не возвращать кредитку пока там не закончатся денежные средства...
Так, гражданин с 22 по 27 июля посещал местные магазины, где путем бесконтактной оплаты, зная пин-код, осуществлял покупку алкогольных напитков и продуктов.
Потерпевшей был причинён значительный материальный ущерб на общую сумму более 15 тысяч рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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