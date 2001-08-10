Сахалинка, поверившая мошенникам, отдала им два миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 февраля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 53-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что путем обмана у неё похищено 2 000 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Накануне ей позвонила женщина, представилась сотрудником банка и пояснила, что неизвестное лицо пытается получить деньги по ранее выданному кредиту на имя потерпевшей. Следуя дальнейшим указаниям, заявитель оформила кредит на 2000000 рублей и перечислила деньги на другой банковский счет. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.