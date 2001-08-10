Предприимчивый сахалинец продал ворованный велосипед ребенку, узнав, что у него пропал самокат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 6 июля 2022 года обвиняемый, когда шел по улице, то увидел плачущего мальчика. Он подошел к ребенку и поинтересовался, почему он плачет. Как выяснилось, у него пропал самокат. Мужчина, зная, что на лестничной площадке в подъезде его дома часто оставляют велосипед, пообещал ребенку продать его недорого. А после фигурант отправился по своим делам.

Спустя некоторое время, обвиняемого на улице встретил мальчик, которому он пообещал продать двухколёсное транспортное средство. После чего гражданин вместе с ребенком проследовал к дому, где находился чужой велосипед и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил транспорт, после чего передал похищенное ребенку с условием, что велосипед он продает ему за 2000 рублей.

Тем самым, причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 15 000 рублей. Денежные средства, полученные за велосипед от отца ребенка в размере 1700 рублей, фигурант потратил на свои личные нужды.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.